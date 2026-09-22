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Аргументы и Факты

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Удержал перед камерой: Макрон принизил Зеленского одним жестом в Нью-Йорке

Удержал перед камерой: Макрон принизил Зеленского одним жестом в Нью-Йорке

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, кадры которой ранее появились в публичном пространстве, показывает политически выверенную сцену для СМИ, заявил в эксклюзивном комментарии aif.

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