Экс-глава МИД ФРГ Фишер: ЕС должен вооружиться собственным ядерным арсеналом

Европейскому союзу (ЕС) необходимо вооружиться собственным ядерным арсеналом. С призывом к работой над наращиванием ядерных вооружений выступил бывший глава Министерства иностранных дел Германии, а также политик партии «Зеленые» Йошка Фишер в рамках интервью для Zeit.