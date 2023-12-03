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Экс-глава МИД ФРГ Фишер: ЕС должен вооружиться собственным ядерным арсеналом

Экс-глава МИД ФРГ Фишер: ЕС должен вооружиться собственным ядерным арсеналом

Европейскому союзу (ЕС) необходимо вооружиться собственным ядерным арсеналом. С призывом к работой над наращиванием ядерных вооружений выступил бывший глава Министерства иностранных дел Германии, а также политик партии «Зеленые» Йошка Фишер в рамках интервью для Zeit.

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