В учреждении образования состоялся семинар-практикум для педагогов социальных по теме ´Нравственно-правовое воспитание как ср...

В учреждении образования состоялся семинар-практикум для педагогов социальных по теме ´Нравственно-правовое воспитание как средство профилактики девиантного поведения несовершеннолетних´опытом работы поделились педагоги социальные Артемьева Е.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии