Сосед рассказал о моменте подрыва ветерана СВО Гурциева в Ставрополе

Жители дома в Ставрополе, возле которого в результате взрыва погиб ветеран СВО, первый заместитель мэра города Заур Гурциев, не сразу поняли, что произошло, так как буквально за час до происшествия рядом запускали салюты.
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