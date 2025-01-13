РФ попросила у Швейцарии построить поезд, т.к. у самих не получалось. И вот что из этого вышло (про ДП-М)

12,6 тыс прочтений Или как превратить 1,5 миллиарда рублей в груду металлолома. В России 75% железных дорог неэлектрифицировано (считаем всё, а не только РЖД), а значит есть высокая потребность в автономном подвижном составе: мотрисах и дизель-поездах, дефицит которых сегодня ощущается как никогда.