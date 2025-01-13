Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Андрей Михайлов
    это микробы. их увидеть можно только в микроскоп. что тут еще обсуждать то? "люди" - это вообще про другоеЛитовцы пытались ...
  • Eduard
    Это наш праздник,никто не вправе нам указывать что и как нам праздновать,Литовцы пытались ...
  • Eduard
    Мы их самих прогнем крестьян-воров!Литовцы пытались ...

РФ попросила у Швейцарии построить поезд, т.к. у самих не получалось. И вот что из этого вышло (про ДП-М)

РФ попросила у Швейцарии построить поезд, т.к. у самих не получалось. И вот что из этого вышло (про ДП-М)

12,6 тыс прочтений Или как превратить 1,5 миллиарда рублей в груду металлолома. В России 75% железных дорог неэлектрифицировано (считаем всё, а не только РЖД), а значит есть высокая потребность в автономном подвижном составе: мотрисах и дизель-поездах, дефицит которых сегодня ощущается как никогда.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Вот вам Гайдаровское купим,свое надо развивать, а не надеяться на зарубеж
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15 час.

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