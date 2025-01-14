Прорыв блокады Ленинграда: как проходила операция «Январский гром»

«Январский гром» или операция «Нева-2». Именно в этот день, ровно 81 год назад, началось историческое наступление советской армии на южном берегу Финского залива и полное освобождение Ленинграда от фашистов.
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