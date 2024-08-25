Зеленский открыто заявил о терроризме ВСУ в Курской области: «Захватить побольше людей»

Зеленский размечтался, что уже победил Россию. REUTERSВчера 9,3K прочитали Странное дело – 33-летие Незалежности Украины (сразу оговорюсь, что речь идет именно о незалежности, потому что реальной независимости у государства под названием Украина не было никогда, а за последние 10 лет после Евромайдана и незалежность вместе с суверенитетом в Киеве уверенно втоптали в грязь) вроде бы не юбилей, а "жалкий и просроченный" узурпатор Зеленский вместе с приехавшим в украинскую столицу президентом Польши Анджеем Дудой устроили настоящий бенефис комиков.