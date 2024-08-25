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Свежие комментарии

  • Игорь Корнеев
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    Да выслать мигрантов из России, тем более таких, которые нарушают законы, пусть едут обратно в свои аулы и кишлаки  с...На Кубани казаки ...
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    Ну просто с ума сойти, может уже хватит пускать мигрантов в Россию, с этими как справиться не знаем, а новые всё едут...Приехали и требую...

Зеленский открыто заявил о терроризме ВСУ в Курской области: «Захватить побольше людей»

Зеленский открыто заявил о терроризме ВСУ в Курской области: «Захватить побольше людей»

Зеленский размечтался, что уже победил Россию. REUTERSВчера 9,3K прочитали Странное дело – 33-летие Незалежности Украины (сразу оговорюсь, что речь идет именно о незалежности, потому что реальной независимости у государства под названием Украина не было никогда, а за последние 10 лет после Евромайдана и незалежность вместе с суверенитетом в Киеве уверенно втоптали в грязь) вроде бы не юбилей, а "жалкий и просроченный" узурпатор Зеленский вместе с приехавшим в украинскую столицу президентом Польши Анджеем Дудой устроили настоящий бенефис комиков.

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Комментарии
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Елизавета Белая
Смеется тот кто смеется последним.
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