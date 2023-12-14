ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Владимир Путин общался с Нетаньяху.
Доделать работу Сталина. Путин ставит Нетаньяху перед фактом. Следующее предложение будет хуже
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
автор прав. разве что во-первых, Нетаньяху и без "разложил" знает точно, насколько зависим Израиль от гегемона; во-вторых, "ближневосточный мир на семерых - Турция, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Израиль, Китай и Россия" как формальная картинка, но если там кого-то не станет, то можно "умыть руки"; в-третьих, 100500 - "я вам делаю предложение, но оно сделано уже без уважения", см. речь Д.Полянского, которому разрешили сказать то, что он сказал.
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11 час.
Элла
Путин никогда "смаху" не принимает решения! Поэтому, полностью согласна с выводами автора: "... - каждое следующее предложение Путина всегда хуже предыдущего. Лучше соглашаться сейчас".
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10 час.
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