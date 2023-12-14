Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Доделать работу Сталина. Путин ставит Нетаньяху перед фактом. Следующее предложение будет хуже

Доделать работу Сталина. Путин ставит Нетаньяху перед фактом. Следующее предложение будет хуже

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Вчера Владимир Путин общался с Нетаньяху.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
автор прав. разве что во-первых, Нетаньяху и без &quot;разложил&quot; знает точно, насколько зависим Израиль от гегемона; во-вторых, &quot;ближневосточный мир на семерых - Турция, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Израиль, Китай и Россия&quot; как формальная картинка, но если там кого-то не станет, то можно &quot;умыть руки&quot;; в-третьих, 100500 - &quot;я вам делаю предложение, но оно сделано уже без уважения&quot;, см. речь Д.Полянского, которому разрешили сказать то, что он сказал.
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11 час.
Элла
Путин никогда &quot;смаху&quot; не принимает решения! Поэтому, полностью согласна с выводами автора: &quot;... - каждое следующее предложение Путина всегда хуже предыдущего. Лучше соглашаться сейчас&quot;.
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10 час.

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