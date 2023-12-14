Доделать работу Сталина. Путин ставит Нетаньяху перед фактом. Следующее предложение будет хуже

СК

Сергей Ковалев

автор прав. разве что во-первых, Нетаньяху и без "разложил" знает точно, насколько зависим Израиль от гегемона; во-вторых, "ближневосточный мир на семерых - Турция, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Израиль, Китай и Россия" как формальная картинка, но если там кого-то не станет, то можно "умыть руки"; в-третьих, 100500 - "я вам делаю предложение, но оно сделано уже без уважения", см. речь Д.Полянского, которому разрешили сказать то, что он сказал.