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Спички - не игрушка

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Дмитрий Анатольевич, я вам текст написал!

Дмитрий Анатольевич, я вам текст написал!

Йоу, я держу этот нейбрхуд, бро! Ширнуться надо? Послушал я заседание ООН, посвящённое, внимание «ситуации на украине и российским выборам».

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