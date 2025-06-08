FI: французская компания Renault будет производить беспилотники на Украине

Французский автопроизводитель Renault намерен начать выпуск беспилотников на Украине. Как пишет радиостанция France Info со ссылкой на источник, производство будет организовано совместно с небольшой французской оборонной компанией.
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