Кулеба предупредил о возможных перебоях с продуктами на Украине: что стоит за тревожными заявлениями Елена ГалицкаяБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что страна может столкнуться с серьёзными испытаниями в ближайшем будущем.
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