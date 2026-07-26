Кулеба предупредил о возможных перебоях с продуктами на Украине: что стоит за тревожными заявлениями Елена ГалицкаяБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что страна может столкнуться с серьёзными испытаниями в ближайшем будущем.