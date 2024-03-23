Иван Поддубный: сколько борцов смогли победить русского чемпиона

Наверное, в мире нет ни одного спортсмена, который бы не знал, что такое поражение. Прослывший непобедимым русский борец Иван Поддубный, оказывается, тоже далеко не каждую свою схватку заканчивал разгромом соперника.
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