УЕФА о Тиаго против «Вильярреала»: «Все 90 минут футбольное поле было похоже на его собственную игровую площадку»

Группа технических наблюдателей УЕФА оценила игру Тиаго Алькантары. Хавбек «Ливерпуля» был признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0).
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