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Посол РФ назвал выделенную Нидерландами сумму для Украины

Посол РФ назвал выделенную Нидерландами сумму для Украины

В общей сложности с начала СВО власти Нидерландов передали Киеву военную технику и финансовые средства на сумму €3 млрд, сообщил «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

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