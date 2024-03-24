Посол РФ назвал выделенную Нидерландами сумму для Украины

В общей сложности с начала СВО власти Нидерландов передали Киеву военную технику и финансовые средства на сумму €3 млрд, сообщил «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.