Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**

Итогом многолетнего игнорирования администрацией Telegram законных требований стало сперва объявление основателя платформы Павла Дурова* в международный розыск, а следом – признание его экстремистом и террористом.
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