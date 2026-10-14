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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Денвере» опасаются, что Йокич может задуматься об уходе из клуба

В « Денвере » сохраняются опасения относительно будущего Николы Йокича , несмотря на заявление центрового о намерении продлить контракт с клубом в следующем году.

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