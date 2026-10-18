Индия: Полиция ввела ограничения, предусмотренные разделом 163, включая запрет на собрания пяти и более человек вокруг пандала Чорбаган Сарбожанин Дурга Пуджа в Калькутте, Западная Бенгалия, до 20 октября в целях поддержания общественного порядка и безопасности после того, как 19 человек были убиты и 25 человек получили ранения в давке во время религиозного фестиваля 17 октября.