С миллиардера Николая Сторонского требуют взыскать 17,5 млн евро за покупку яхты

Брокер Cecil Wright & Partners требует взыскать с сооснователя британской финтех-компании Revolut, 42-летнего миллиардера Николая Сторонского, который после начала СВО отказался от российского гражданства, 17,5 млн евро за неуплату комиссии после покупки яхты.
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