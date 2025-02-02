Полный комментарий Путина о том, как элиты в Европе «будут нежно помахивать хвостиком» перед Трампом.
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Полный комментарий Путина о том, как элиты в Европе «будут нежно помахивать хвостиком» перед Трампом.