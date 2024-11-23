«Целый букет неблагоприятных явлений»: синоптики рассказали о погоде в Карелии

Какой будет погода в республике в ближайшие дни, сообщили на странице Карельского гидрометцентра. На большей части Карелии уже образовался снежный покров – по данным наблюдений метеостанций, на севере республики его высота составляет от 18 до 24 см, на юге от 7 до 12 см.