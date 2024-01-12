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РЖАКА

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  • ММ
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    ну почему опять эта "ржака"? Где тут смешно?Кто кому нужен

Человек в строгом костюме выглядит очень успешным... пока ты не узнаешь, что он работает на человека, одетого в тенниску и джинсы...

Человек в строгом костюме выглядит очень успешным... пока ты не узнаешь, что он работает на человека, одетого в тенниску и джинсы...

Один известный американский международный комментатор, ежедневно выступающий по телевидению, получил письмо следующего содержания: — Каждое воскресенье, когда идет ваша программа, мою жену невозможно оттащить от телевизора.

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