Человек в строгом костюме выглядит очень успешным... пока ты не узнаешь, что он работает на человека, одетого в тенниску и джинсы...

Один известный американский международный комментатор, ежедневно выступающий по телевидению, получил письмо следующего содержания: — Каждое воскресенье, когда идет ваша программа, мою жену невозможно оттащить от телевизора.
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