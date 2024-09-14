Длинные руки Леонида Невзлина

Слушайте, а что там на история с Леней Волковым и Невзлиным? Я даже не знаю, достойны ли они того, чтобы мы обсуждали их на нашем серьезном аналитическом канале, да еще и комментировали, но решила, что раз всем интересно - а судя по шуму в СМИ - всем интересно, то и мы не должны отставать.