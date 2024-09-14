Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Мария
    Тогда зачем спрашиваете?Длинные руки Леон...
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Длинные руки Леонида Невзлина

Длинные руки Леонида Невзлина

Слушайте, а что там на история с Леней Волковым и Невзлиным? Я даже не знаю, достойны ли они того, чтобы мы обсуждали их на нашем серьезном аналитическом канале, да еще и комментировали, но решила, что раз всем интересно - а судя по шуму в СМИ - всем интересно, то и мы не должны отставать.

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Комментарии
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М
Мария
Деды Морозы. Вы с луны свалились?
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2 час.
ШКИПЕР
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ НЕ С ЛУНЫ, А ЭТИХ Я ТОЧНО НЕ ЗНАЮ, ВПРОЧЕМ И ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ - НЕ ИНТЕРЕСТНЫ.
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1 час.
М
Мария
Тогда зачем спрашиваете?
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