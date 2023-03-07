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Свищев об отстранении Винер: «Мы не ждем от них добра, но так поступать с родоначальниками современной гимнастики – уже слишком»

Депутат Дмитрий Свищев назвал возможные причины отстранения Ирины Винер. Накануне Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио.

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