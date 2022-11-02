За рулём

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Водителям напомнили правила езды в холодную погоду

Водителям напомнили правила езды в холодную погоду

Дептранс Москвы вместе с автошколой Мосгортранса подготовил советы по безопасному вождению в холодную погоду: двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа включайте фары в любых условиях ограниченной видимости   Также в рекомендациях, размещенных в Телеграм-канале ведомства, говорится, что моросящий дождь или снег опаснее ливня – на дороге образуется скользкий слой грязи или слякоти.

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