Талибы показали на новом видео выживших россиян с разбитыми лицами

Представитель «Талибана»* в посольстве Афганистана в РФ Хафиз Ясир предоставил aif.ru новую видеозапись, где показаны оставшиеся в живых после авиакатастрофы бизнес-джета Falcon 10 в горах провинции Бадахшан члены экипажа и врачи.
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