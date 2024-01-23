Талибы показали на новом видео выживших россиян с разбитыми лицами

Представитель «Талибана»* в посольстве Афганистана в РФ Хафиз Ясир предоставил aif.ru новую видеозапись, где показаны оставшиеся в живых после авиакатастрофы бизнес-джета Falcon 10 в горах провинции Бадахшан члены экипажа и врачи.