Белый дом: при полномасштабной войне с Китаем запасы оружия США быстро иссякнут

ВПК страны должен восстанавливаться и наращивать объемы производства во время конфликта Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что запасы вооружений США в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены крайне быстро.