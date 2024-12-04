Белый дом: при полномасштабной войне с Китаем запасы оружия США быстро иссякнут

ВПК страны должен восстанавливаться и наращивать объемы производства во время конфликта Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что запасы вооружений США в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены крайне быстро.
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