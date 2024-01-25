Правда начинает пробиваться через заросли американской пропаганды – причём правда истеричная! В США очень испугались перспективы столкнуться с Ираном всерьёз, напрямую! А как же «страна-изгой»? А как же десятилетия голливудских фильмов, где иранцы – «плохие» и ничего не могут, якобы? А как же пропаганда о том, что там лишь диктатура, и никакой науки? И чего же вы тогда так сильное боитесь, ведь у Ирана даже «ядрён батонов» нет в отличие от Северной Кореи! Но правда – штука сложная, её даже в России не все знают.
Многоходовка Ирана: от «страны-изгоя» – до гегемона. Обама сделал это своими руками
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Виден конец США и он не за горами, а за лужей, а железные лодки США это отличные мишени для современных ракет, а это то что США практически защитить нечем. Дутая как мыльный пузырь сила США может пугать мир только на словах. С Афганистана шустро сбежали, Евросоюз обезоружили и сделали его не боеспособным, попытка длительными учениями ещё как то поморочить голову европейским политикам, но главное дикий финансовый долг это и есть видимый конец.
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