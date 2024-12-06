В Калуге изменят режим работы светофора на Тарутинской

В Калуге изменят режим работы светофора на перекрёстке улиц Тарутинской и Зерновой. В рамках корректировки времени работы дополнительной секции (стрелки) при повороте с Тарутинской на Зерновую (направо) будет сокращено В Калуге изменят режим работы светофора на перекрёстке улиц Тарутинской и Зерновой.
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