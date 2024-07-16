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В Госдуме предложили запретить дворникам шуметь по утрам

Речь идет о запрете на уборку снега, покос травы с помощью шумных устройств и вывоз мусора с десяти вечера до восьми утра Управляющим компаниям (УК) предложили запретить проводить шумные работы с десяти часов вечера до восьми утра.

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