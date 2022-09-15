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ТАСС: Следователи МВД попросили арестовать главу «Атомпромресурсов» по делу о мошенничестве

ТАСС: Следователи МВД попросили арестовать главу «Атомпромресурсов» по делу о мошенничестве

Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать заочный арест в отношении гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, обвиняемого в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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