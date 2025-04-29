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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кахигао о матче с ЦСКА: «На Маркиньосе был очевидный пенальти, никто мне не докажет, что фола не было. Такие детали влияют на результат»

На 50-й минуте вингер «Спартака» Маркиньос ворвался в штрафную армейцев, где его встретил Иван Обляков.

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