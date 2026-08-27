Приведи друга — получи 100 долларов. Так SpaceX заманивает новых клиентов спутникового интернета Starlink

Раньше реферальная программа работала без прямых денежных выплат SpaceX изменила реферальную программу Starlink: теперь пользователи могут получать по $100 за каждого нового абонента не в виде бонусов на связь, а прямым переводом на банковский счет.
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