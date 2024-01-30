Путин подписал закон о компенсации за несвоевременную выплату зарплаты

В России расширили права сотрудника по получению компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату. Указ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным 30 января, опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
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