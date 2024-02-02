Наш боец отбил дрон-камикадзе автоматом (ВИДЕО)

Наши бойцы продолжают использовать все подручные средства для борьбы с дронами-камикадзе. В этот раз боец 112-го полка 1-го АК ударом отправил подлетающий к нему БпЛА подальше от себя, где она и взорвалась.
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