Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золото в тренде, но классическое правило Баффета предписывает осторожность

Золото в тренде, но классическое правило Баффета предписывает осторожность

Цены на золото значительно выросли, но эксперты советуют инвесторам не поддаваться искушению. Фонд SPDR Gold Shares (GLD), отслеживающий стоимость золота, вырос на 11% в 2025 году и на 42% за последний год, несмотря на падение более чем на 1% во вторник.

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