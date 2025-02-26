Золото в тренде, но классическое правило Баффета предписывает осторожность

Цены на золото значительно выросли, но эксперты советуют инвесторам не поддаваться искушению. Фонд SPDR Gold Shares (GLD), отслеживающий стоимость золота, вырос на 11% в 2025 году и на 42% за последний год, несмотря на падение более чем на 1% во вторник.