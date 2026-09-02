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FiNE NEWS

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Путин дал старт строительству второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума 2026 года по видеосвязи дал старт строительству второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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