Атака БПЛА привела к возгоранию нефтебазы в Сочи и Сириусе

По предварительным данным, пострадавших нет — на местах работают оперативные службы В Сочи и федеральной территории Сириус ведется работа по отражению массированной атаки БПЛА, нацеленной на объекты гражданской инфраструктуры.
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