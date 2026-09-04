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Атака БПЛА привела к возгоранию нефтебазы в Сочи и Сириусе

Атака БПЛА привела к возгоранию нефтебазы в Сочи и Сириусе

По предварительным данным, пострадавших нет — на местах работают оперативные службы В Сочи и федеральной территории Сириус ведется работа по отражению массированной атаки БПЛА, нацеленной на объекты гражданской инфраструктуры.

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