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Александр Кожевников: «Стиль Квартальнова не подходит для «Ак Барса». Билялетдинов  – идеальный кандидат»

Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс». Ранее появилась информация о том, что 67-летний специалист является одним из претендентов на должность тренера казанцев.

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