Неудачные числа мая 2025: как звёзды предсказывают трудности для каждого знака зодиака Юлия ЧелкановаМай 2025 года обещает быть насыщенным событиями, но астрологи предупреждают: некоторые числа в этом месяце могут принести неприятности разным знакам зодиака.