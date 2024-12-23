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Следователи завершили расследование подрыва путей под Рязанью

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве ж/д путей под Рязанью.

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