Согласно научному исследованию, Геральт и Лара Крофт – самые привлекательны...

Согласно научному исследованию, Геральт и Лара Крофт – самые привлекательные персонажи в играхОтветить на вопрос о том, кто является самым привлекательным персонажем в играх, очень сложно, поскольку у каждого свое представление о красоте.
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