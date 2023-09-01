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Игнатов перед «Краснодаром»: «Спартак» настроен добиться успеха в матче с лидером чемпионата. Не боимся никого из соперников»

Игнатов перед «Краснодаром»: «Спартак» настроен добиться успеха в матче с лидером чемпионата. Не боимся никого из соперников»

Команды сыграют в субботу в рамках 7-го тура Мир РПЛ. «Мы готовимся от игры к игре и не боимся никого из соперников, поэтому настроены добиться успеха в матче с лидером чемпионата.

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