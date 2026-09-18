Сеул: никакой отправки войск или техники для войны с Ираном не будет Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провёл чёткую черту против любых запросов США .
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