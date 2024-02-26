Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным

Лидер Украины вспомнил, как они встречались в 2019 году в Париже и обсуждали Донбасс. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как в 2019 году лично встречался с президентом России Владимиром Путиным.
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