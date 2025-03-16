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Пожар в Майкопе: ангар и два авто охвачены пламенем на 500 кв. метрах

Пожар в Майкопе: ангар и два авто охвачены пламенем на 500 кв. метрах

На улице Промышленной в Майкопе произошло возгорание ангара с двумя автомобилями внутри. Пожар охватил 500 квадратных метров.

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