На Take-Two подали в суд из-за микротранзакций в NBA 2K Для Take-Two Interactive не являются н...

На Take-Two подали в суд из-за микротранзакций в NBA 2KДля Take-Two Interactive не являются неожиданностью упреки в том, что она использует в своих играх слишком “жадные” микротранзакции, но это редко приводит к каким-либо реальным последствиям, помимо разгневанных геймеров, которые продолжают покупать игры издательства каждый… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.