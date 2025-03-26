Авиабаза Фэллон – тот самый «Топган»

В западной части штата Невада к юго-востоку от города Фэллон расположена авиабаза морской авиации Фэллон, на которой работает Школа истребительного оружия, известная как TOPGUN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Одесское подполье готово передавать ВС РФ данные о местах дислокации французов, если они появятся в городе
- Опрос: более 80 процентов украинцев готовы «продолжать борьбу» даже без американской помощи
- Перешедший на сторону ВСУ российский военнослужащий попал в плен к нашим и теперь предстанет перед судом
Свежие комментарии