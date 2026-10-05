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ИА Регнум

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Промежуточный реванш Трампа. Выборы президента раскололи Бразилию пополам

Промежуточный реванш Трампа. Выборы президента раскололи Бразилию пополам

Президент США Дональд Трамп находится на пороге большой победы в Латинской Америке, которой может достичь еще до важнейших для него ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.

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