British police arrest 7th suspect linked to RAF Fairford incident

Police arrested a seventh person Tuesday in connection to an alleged terror attack attempt on the Fairford air force base in Britain.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым