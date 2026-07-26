Китай впервые отправил рой дронов прямо в тайфун

Ученые одновременно подняли в воздух несколько беспилотников для сбора уникальных данныхКитайские метеорологи впервые использовали рой беспилотников, которые обмениваются данными между собой и оператором, для наблюдения за тайфуном на всех этапах его прохождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии