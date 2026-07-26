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Китай впервые отправил рой дронов прямо в тайфун

Китай впервые отправил рой дронов прямо в тайфун

Ученые одновременно подняли в воздух несколько беспилотников для сбора уникальных данныхКитайские метеорологи впервые использовали рой беспилотников, которые обмениваются данными между собой и оператором, для наблюдения за тайфуном на всех этапах его прохождения.

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